Botafogo x Fortaleza: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

Botafogo e Fortaleza se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), no estádio Engenhão, no Rio, pela terceira rodada do Brasileirão.

Onde assistir Botafogo x Fortaleza?

A partida terá transmissão pelo canal Premiere Futebol Clube. O Estadão também faz o minuto a minuto do jogo.

O Botafogo chega ao jogo embalado pela vitória por 3 a 2 sobre o Bahia na última quinta-feira. Na primeira rodada, o time foi derrotado pelo São Paulo.

Já o Fortaleza, depois de ser goleado por 4 a 0 pelo Palmeiras na estreia, conseguiu se reabilitar e bateu o Athletico-PR na última rodada. O time do técnico Rogério Ceni busca a sua primeira vitória fora de casa.