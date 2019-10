Botafogo x Goiás: onde ver ao vivo ao jogo pelo Brasileirão

Botafogo e Goiás vão se enfrentar nesta quarta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), no estádio Engenhão, no Rio de Janeiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV para todo o Brasil (exceto Rio de Janeiro) e Premiere. O Estado faz o tempo real do jogo.

As duas equipes tentam se afastar da zona de rebaixamento. O time de Goiânia vive situação melhor na tabela. Soma 33 pontos e ocupa a 10ª posição. Além disso, vem de quatro vitórias consecutivas, com 100% de aproveitamento no segundo turno da competição. Já o Botafogo vem de derrota em clássico e da demissão do técnico Eduardo Barroca. A equipe carioca soma 27 pontos e figura na 12ª colocação.

Últimos jogos do Botafogo (todos pelo Brasileirão):

06/10 - Botafogo 0 x 1 Fluminense

30/09 - Fortaleza 1 x 0 Botafogo

25/09 - Bahia 2 x 0 Botafogo

21/09 - Botafogo 1 x 2 São Paulo

14/09 - Ceará 0 x 0 Botafogo

Últimos jogos do Goiás: