Botafogo x Grêmio: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Brasileirão

Em momentos diferentes na temporada, Botafogo e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), no estádio Engenhão, Rio de Janeiro, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

Botafogo x Grêmio: transmissão

Botafogo x Grêmio terá transmissão ao vivo pelo Sportv e pelo canal Premiere. O torcedor pode assistir online também pelo site e aplicativo dos canais. O Estado fará tempo real da partida.

Botafogo x Grêmio: escalação

Botafogo: Diego Cavalieri; Fernando, Carli, Gabriel e Gilson; Cícero, Alex Santana e João Paulo; Erik, Luiz Fernando e Diego Souza.

Grêmio: Paulo Victor, Leonardo Gomes, Geromel, Rodriguez e Juninho Capixaba; Maicon e Michel; Alisson, Jean Pyerre e Diego Tardelli; Felipe Vizeu.

Em campanha surpreendente sob o comando do técnico Eduardo Barroca, o Botafogo ocupa neste momento da quarta posição na tabela de classificação com 15 pontos. Vindo de duas vitórias seguidas - a última foi sobre o CSA, a equipe carioca busca mais um triunfo para entrar na folga para a Copa América na zona que garante uma vaga direta na Copa Libertadores de 2020.

O Grêmio chega para o jogo em um momento instável. Com duas vitórias e duas derrotas nas últimas quatro partidas - vem de vitória sobre o Fortaleza, e apenas 8 pontos ganhos, os comandados de Renato Gaúcho querem mostrar o poder de recuperação do grupo. Uma vitória fora de casa também deixaria a equipe mais longe da zona da degola e daria tranquilidade para preparação para a sequência do ano.