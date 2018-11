Botafogo x Internacional: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Botafogo e Internacional jogam neste domingo, às 17h (horário de Brasília), no Engenhão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida tem como destaque o fato do time gaúcho necessitar da vitória para se manter na caça ao líder Palmeiras, enquanto os cariocas buscam os três pontos para tentar se aproximar do G-6.

Botafogo x Inter terá transmissão da TV Globo (para o Rio Grande do Sul) e Premiere para todo o Brasil, além de acompanhamento em tempo real do Estado. O clube carioca inicia a rodada com 44 pontos e a 11ª colocação do Brasileirão. Já o Inter é segundo colocado, com 65, cinco a menos que o líder Palmeiras.

As duas equipes venceram times que lutam contra o rebaixamento na última rodada. O Botafogo foi até Chapecó e derrotou a Chapecoense por 1 a 0. Já o Internacional venceu o América-MG por 2 a 0, na quinta-feira.

Escalações de Botafogo x Inter

Botafogo: Gatito Fernández; Marcinho, Joel Carli, Igor Rabello e Moisés; Dudu Cearense, Matheus Fernandes e Valencia; Erik, Rodrigo Pimpão e Luiz Fernando

Inter: Marcelo Lomba; Zeca, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, D'Alessandro, Nico López e Patrick; Leandro Damião