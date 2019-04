Botafogo x Juventude: como assistir ao vivo e horário do jogo pela Copa do Brasil

Botafogo e Juventude se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro, pela 3ª fase da Copa do Brasil. O confronto vale pela partida de ida na competição e o jogo de volta será disputado na próxima semana, 11 de abril, em Caxias do Sul.

Botafogo x Juventude terá transmissão do canal SporTV e acompanhamento em tempo real do Estado.

Você pode acompanhar o minuto a minuto do Estado por aqui. A competição está em sua terceira fase, que conta com 20 equipes. Os vencedores vão para a quarta fase e, quando afunilar, nas oitavas de final, entram na competição Cruzeiro, Sampaio Corrêa, Paysandu, Fortaleza, Palmeiras, Internacional, Flamengo, Grêmio e São Paulo.

O Botafogo quer aproveitar o mando de campo para sair em vantagem no confronto. O time não vez um bom Campeonato Carioca e espera se recuperar na Copa do Brasil. Na competição, o time eliminou o Campinense na primeira fase e na seguinte não tomou conhecimento do Cuiabá e avançou sem dificuldades.

Do outro lado, o Juventude espera fazer um bom jogo para poder decidir na partida de volta em Caxias do Sul, no estádio Alfredo Jaconi. No Campeonato Gaúcho, a equipe acabou sendo eliminada nas quartas de final, ao ser goleada por 6 a 0 para o Grêmio no primeiro jogo. Na Copa do Brasil, passou por Palmas e América-MG.