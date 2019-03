Botafogo x Madureira: saiba como assistir ao vivo ao jogo pelo Carioca

Botafogo e Madureira duelam nesta segunda-feira, às 20h (horário de Brasília), no Engenhão, pela terceira rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. As duas equipes precisam do resultado positivo para se firmar na competição.

Onde assistir Botafogo x Madureira ao vivo?

Botafogo x Madureira terá transmissão do SporTV e do Premiere, além de minuto a minuto do Estado. As duas equipes somaram apenas um ponto nas duas primeiras rodadas da competição e a dupla precisa do resultado positivo para não se distanciar ainda mais da zona de classificação.

Após não conseguir nem a classificação para a semifinal da Taça Guanabara, o Botafogo vinha em uma grande ascensão. Na quarta-feira, dia 27 de fevereiro, derrotou o Cuiabá por 3 a 0 na segunda rodada da Copa do Brasil e garantiu a classificação na competição nacional. Mas na última rodada do estadual, foi surpreendido e perdeu para o Volta Redonda por 1 a 0.

O Madureira faz uma campanha ainda pior. O time não conseguiu vencer na temporada. Após passar toda a Taça Guanabara sem um resultado positivo, tem um empate e uma derrota na Taça Rio e é um dos fortes candidatos ao rebaixamento.