Botafogo x Palmeiras: transmissão e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Botafogo recebe o Palmeiras neste sábado, às 16h (horário de Brasília), pela sexta rodada do Brasileirão. O jogo será no estádio Mané Garrincha, em Brasília, e não no Rio de Janeiro porque o time carioca vendeu o mando de campo para uma empresa de marketing, em busca de mais faturamento com a bilheteria.

ONDE ASSISTIR BOTAFOGO X PALMEIRAS?

Botafogo e Palmeiras terá transmissão ao vivo pelo Premiere e acompanhamento em tempo real pelo Estado. Será a primeira vez que uma partida do clube alviverde terá exibição em uma empresa da Rede Globo. As partes fecharam acordo apenas na última quinta-feira.

ESCALAÇÃO DE BOTAFOGO X PALMEIRAS

Botafogo: Gatito Fernández; Fernando, Joel Carli, Gabriel e Gilson; Alex Santana, Cícero, João Paulo e Leonardo Valencia; Igor Cássio e Diego Souza.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Bruno Henrique e Scarpa; Dudu, Zé Rafael e Deyverson.

O Botafogo, do técnico Eduardo Barroca, chega ao jogo fortalecido pela boa vitória no meio de semana pela Copa Sul-Americana contra o Sol de América, por 1 a 0, no Paraguai. Por outro lado, o time vem de derrota no Campeonato Brasileiro, ao ter sido superado por 1 a 0 pelo Goiás, no Serra Dourada.

Já o Palmeiras, lidera o Campeonato Brasileiro de forma invicta e na última rodada goleou o Santos por 4 a 0, no Pacaembu. O único desfalque será o volante Felipe Melo, que cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo. No meio de semana a equipe bateu o Sampaio Corrêa, no Maranhão, por 1 a 0, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.