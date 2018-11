Botafogo x Paraná: escalações, onde assistir ao vivo e horário

Botafogo e Paraná jogam nesta segunda-feira, às 20h, no Engenhão, em uma partida que ganha ares de amistoso, devido a situação na tabela que as duas equipes vivem no Campeonato Brasileiro. O time carioca pode, no máximo, garantir uma vaga na próxima edição da Copa Sul-Americana e os paranaenses estão rebaixados. A partida marca a despedida dos gramados do goleiro Jefferson.

Botafogo x Paraná terá transmissão do Premiere e acompanhamento em tempo real do Estado. O time carioca vem de um empate por 1 a 1 com o Santos, na Vila Belmiro, resultado que o deixou com 48 pontos e em uma situação em que a equipe não corre mais riscos de rebaixamento e nem consegue brigar por uma vaga no G-6. Entretanto, há a possibilidade do time dirigido por Zé Ricardo assegurar uma vaga na Copa Sul-Americana do ano que vem.

Sem grandes objetivos na competição, a diretoria vai aproveitar a partida para marcar a despedida oficial do goleiro Jefferson, que aposenta ao final da temporada.

Já o Paraná é o lanterna com 22 pontos, perdeu para o Ceará por 1 a 0 na última rodada e joga as últimas rodadas para cumprir tabela. A equipe paranaense não consegue nem mesmo deixar a última posição.

Escalações de Botafogo x Paraná

Botafogo: Jefferson, Marcinho, Marcelo Benevenuto, Igor Rabello e Moisés; Dudu Cearense (João Paulo), Rodrigo Lindoso e Valencia; Erik, Luiz Fernando e Brenner.

Paraná: Richard; Wesley Dias, Jesiel, Renê Santos e Igor; Leandro Vilela, Alex Santana e Jhonny Lucas (Alesson); Juninho (Keslley), Andrey e Felipe Augusto.