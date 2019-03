Botafogo x Portuguesa: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Carioca

Botafogo e Portuguesa se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Engenhão, pela quinta rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. O time dirigido por Zé Ricardo ainda luta pela classificação no estadual.

Botafogo x Portuguesa terá transmissão do canal SporTV e do Premiere, além de acompanhamento em tempo real do Estado. O Botafogo inicia a rodada na quarta colocação do Grupo C com cinco pontos e precisa da vitória para se manter na briga pela classificação para a semifinal. Já a Portuguesa é a lanterna do Grupo B, com um ponto e luta para escapar do rebaixamento.

O Botafogo está pressionado por ter sido o único time dos considerados grandes a não se classificar para a semifinal da Taça Guanabara e mais uma vez corre risco de ficar fora da fase final, agora da Taça Rio. Na rodada passada, a equipe de Zé Ricardo empatou em 1 a 1 com o Fluminense e depois de enfrentar a Portuguesa, irá se despedir da fase de grupos da Taça Rio contra o Americano.

Já a Portuguesa perdeu por 3 a 0 para o Bangu e ainda não conseguiu uma vitória sequer no Campeonato Carioca, contando a Taça Rio e a Taça Guanabara. Vale lembrar que os dois primeiros de cada grupo vão se enfrentar no próximo final de semana e os vencedores irão decidir o título da Taça Rio.