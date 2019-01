Botafogo x Resende: como assistir ao vivo e horário da partida na TV

Ainda sem vencer no Campeonato Carioca, Botafogo e Resende se enfrentam nesta quinta-feira, às 20h (horário de Brasília) pela quarta rodada do estadual necessitando de um resultado positivo para se manterem com chances de classificação para a semifinal da Taça Guanabara.

Botafogo x Resende terá transmissão do canal Premiere e acompanhamento em tempo real do Estadão. A equipe comandada por Zé Ricardo entra em campo bastante pressionada, já que até agora conseguiu apenas um ponto em três rodadas e vem de derrota para o rival Flamengo, por 2 a 1. Caso não vença o Resende, a equipe botafoguense não terá mais chances de classificação para a semifinal.

A situação do Resende é um pouco melhor, mas também preocupante. O clube soma apenas dois pontos e também precisa da vitória para chegar com chances na última rodada. Se empatar, ainda há remotas possibilidades, dependendo de outros resultados. Na última rodada, a equipe empatou fora de casa com a Cabofriense em 1 a 1.

Veja os últimos resultados do Botafogo

26/01: Botafogo 1 x 2 Flamengo - Carioca

23/01: Botafogo 0 x 0 Bangu - Carioca

20/01: Cabofriense 3 x 1 Botafogo - Carioca

Próximos jogos do Botafogo

31/01: Botafogo x Resende - Carioca

03/02: Boavista x Botafogo - Carioca

06/02: Botafogo x Defensa y Justicia - Sul-Americana

13/02: Campinense x Botafogo - Copa do Brasil

20/02: Defensa y Justicia x Botafogo - Sul-Americana