Botafogo x Santos: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Paulista

Botafogo x Santos jogam nesta quarta-feira no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, às 21h30 (horário de Brasília), pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. O time alvinegro entra em campo para garantir a liderança geral e a equipe tricolor luta contra o rebaixamento.

Onde assistir ao vivo Botafogo-SP x Santos

Botafogo x Santos terá transmissão do canal Premiere e minuto a minuto do Estado. O Santos aparece como segundo do Grupo A, com 23 pontos, enquanto o Botafogo é o lanterna do Grupo D, com oito e precisa da vitória para não depender de outros resultados na luta contra o rebaixamento.

O Santos tenta acabar a fase de grupos como líder geral, o que lhe dará vantagem nas fases seguintes de decidir sempre em casa. No momento, o time de Jorge Sampaoli está atrás apenas do Red Bull, que será seu adversário nas quartas. O time de Campinas tem 24, contra 23 do Santos. O Palmeiras aparece logo depois, com 22.

Já o Botafogo pode ser rebaixado nesta quarta-feira. O São Bento já está rebaixado com quatro pontos. A segunda e última vaga pode sobrar para uma das quatro equipes: São Caetano, Botafogo, Bragantino ou Mirassol, que somam, respectivamente, 7, 8, 10 e 10.

Na última rodada, o Santos tropeçou e perdeu para o Novorizontino por 1 a 0, em jogo realizado na sexta-feira. Já o Botafogo-SP empatou em 1 a 0 com o Mirassol.