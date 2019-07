Botafogo x Santos: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Brasileirão

No duelo alvinegro da rodada, Botafogo e Santos jogam neste domingo, às 11h (de Brasília), no Engenhão, no Rio de Janeiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Botafogo x Santos terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, que também irá exibir online em seu site e aplicativo e o Estado vai fazer minuto a minuto do confronto.

Escalação do Botafogo

Gatito; Marcinho, Carli, Gabriel, Gilson; Cícero, Alex Santana, João Paulo; Erik, Luiz Fernando, Diego Souza.

Escalação do Santos

Everson; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar e Jorge; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Eduardo Sasha, Uribe (Marinho) e Soteldo.

O Santos inicia a rodada na segunda posição, com 23 pontos, três a menos que o líder Palmeiras. O time de Jorge Sampaoli vem de cinco rodadas sem perder e no último sábado derrotou o Bahia por 1 a 0, em Salvador.

Já o Botafogo ocupa a sexta posição, com 16 pontos, e na última rodada empatou sem gols com o Cruzeiro, em Minas. O time carioca, porém, terá na próxima quarta-feira um importante confronto contra o Atlético-MG, pela Copa Sul-Americana. Por isso, a equipe pode ter mudanças em sua formação titular.