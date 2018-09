Botafogo x São Paulo: horário, onde assistir e o que está em jogo

Botafogo e São Paulo se enfrentam neste domingo, às 16h, no Engenhão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o time carioca vem de duas vitórias seguidas que aliviaram um pouco o sufoco da luta contra o rebaixamento, os paulistas empataram seus dois últimos compromissos, o que permitiu a aproximação de vários concorrentes ao líder da competição.

Na TV, a partida será transmitida pela Rede Globo, mas você também pode acompanhar o lance a lance feito pelo ESTADO neste link. No duelo do primeiro turno, deu São Paulo: 3 a 2, no Morumbi. Àquela altura, porém, a distância entre os dois times na tabela antes do confronto era bem menor, de apenas quatro pontos (13 a 9). Agora, são 19 (51 a 32).

Na classificação do returno, no entanto, as campanhas vêm sendo bem parecidas, com dez pontos conquistados para cada lado. Os cariocas ainda venceram uma partida a mais (3 a 2), porém, perderam três no período, contra apenas uma derrota dos paulistas.

O time dirigido por Zé Ricardo, 12º colocado com 32 pontos, ainda mantém distância perigosa para o Z-4, apenas quatro pontos à frente da Chapecoense, primeira equipe atualmente dentro do temido grupo dos rebaixados à Série B. Já a equipe de Diego Aguirre, com 51, viu Palmeiras (50), Internacional (50), Flamengo (48) e Grêmio (47) encostarem na reta final do campeonato. Aliás, como os palmeirenses jogam mais cedo no domingo – encaram o Cruzeiro às 11h –, é possível que o São Paulo entre em campo tendo de vencer para recuperar a ponta.

Veja as prováveis escalações para o duelo deste domingo:

BOTAFOGO: Gatito Fernández; Marcinho, Igor Rabello, Joel Carli e Moisés; Gustavo Bochecha, Rodrigo Lindoso e Jean; Erik, Kieza e Luiz Fernando. Técnico: Zé Ricardo.

SÃO PAULO: Sidão; Bruno Peres, Anderson Martins, Bruno Alves e Edimar; Jucilei, Hudson e Nenê; Rojas, Diego Souza e Reinaldo. Técnico: Diego Aguirre.