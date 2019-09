Botafogo x São Paulo: onde assistir ao jogo, horário e escalações    

Botafogo e São Paulo abrem o segundo turno do Campeonato Brasileiro neste sábado, às 11h (horário de Brasília) em duelo que será realizado no Engenhão. O time carioca está em décimo lugar na tabela, com 27 pontos, enquanto a equipe tricolor ocupa a sexta colocação, com 32 pontos.

O duelo entre Botafogo e São Paulo será transmitido pelo Premiere. O Estado vai fazer tempo real do jogo.

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES:

: Gatito Fernández; Fernando, Kanu, Gabriel e Gilson; Cícero, Bochecha e João Paulo; Marcinho, Luiz Fernando e Victor Rangel. Técnico: Eduardo Barroca.

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Tchê Tchê, Liziero e Daniel Alves; Antony, Everton e Pablo. Técnico: Cuca.

O Botafogo conquistou apenas uma vitória nos últimos cinco jogos disputados no Brasileirão, com mais duas derrotas e dois empates. Na rodada passada, a equipe ficou na igualdade sem gols com o Ceará.

O São Paulo não vence há quatro partidas, com dois empates e duas derrotas. Antes dessa sequência negativa, o time venceu cinco jogos consecutivos.