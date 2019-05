Botafogo x Sol de América: onde assistir ao vivo e horário do jogo pela Sul-Americana

O Botafogo recebe o Sol de América, time do Paraguai, nesta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), para um jogo válido pela rodada de volta da segunda fase da Copa Sul-Americana. A partida acontece no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro. Na ida, em Assunção, o clube brasileiro venceu por 1 a 0.

Transmissão de Botafogo x Sol de América

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal online DAZN e o Estado fará tempo real da partida.

Na Copa Sul-Americana, antes de enfrentar o Sol de América, o Botafogo teve duas vitórias nos primeiros duelos contra o Defensa y Justicia. No Rio de Janeiro, o clube brasileiro venceu por 1 a 0 com gol nos acréscimos do segundo tempo. Em Buenos Aires, na Argentina, a diferença foi ainda maior: vitória por 3 a 0 do time alvinegro com direito a golaço de Alex Santana.

Nos cinco jogos que fez pelo Campeonato Brasileiro, o Botafogo conseguiu três vitórias. Na última partida, no entanto, perdeu do Palmeiras por 1 a 0, como mandante em Brasília, e ocupa a 10.ª colocação do torneio nacional com 9 pontos.

Sol de América é um time de Assunção que terminou a primeira fase do Campeonato Paraguaio na oitava colocação. Na primeira fase da Sul-Americana, a equipe teve pela frente o venezuelano Mineros de Guayana e levou a melhor mesmo tendo perdido o primeiro jogo por 1 a 0. Depois, conseguiu o mesmo placar no jogo em casa e venceu nos pênaltis.