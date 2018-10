Botafogo x Vasco: horário, onde assistir e o que está em jogo

Botafogo x Vasco se enfrentam nesta terça-feira, às 21h, no encerramento da 28ª rodada do Brasileirão, que teve início na sexta-feira e foi desmembrada por causa das eleições que ocorreram em todo o Brasil no último domingo. O clássico carioca coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos parecidos na competição.

A partida terá transmissão do canal Pay-per-view. Veja a programa de TV completa aqui. O Botafogo é quem vive um momento um pouco melhor. O time carioca pode chegar aos 36 pontos e começar a sonhar até entrar na briga por uma vaga no G-6. O Vasco, por outro lado, amarga a zona de rebaixamento com apenas 30 pontos e precisa do resultado para não ver sua situação piorar.

O Botafogo deve ir a campo com Saulo; Marcinho, Joel Carli, Igor Rabello e Moisés; Matheus Fernandes, Rodrigo Lindoso e Gustavo Bochecha; Luiz Fernando, Kieza e Erik. Técnico: Zé Ricardo.

Já o Vasco deve ter Fernando Miguel; Rafael Galhardo, Luiz Gustavo, Henríquez e Ramon; Willian Maranhão, Thiago Galhardo (Andrey), Giovanni Augusto e Yago Pikachu; Andrés Ríos e Maxi López. Técnico: Alberto Valentim.