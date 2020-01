Botafogo x Vasco: onde assistir ao clássico carioca

Botafogo e Vasco se enfrentam neste domingo, às 16h, no estádio do Engenhão, pela quinta rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. O clássico terá transmissão da TV Globo (para o Rio de Janeiro) e do Premiere. Também é possível assistir ao vivo online pelo site e aplicativo dos canais.

O Estado vai fazer transmissão em tempo real da partida. O Botafogo ocupa o quarto lugar no Grupo A com seis pontos e vem de vitória sobre o Resende por 2 a 1 no meio da semana.

O Vasco também está em quarto lugar, mas no Grupo A, e com apenas quatro pontos. O time cruzmaltino buscará a reabilitação, pois vem de derrota em casa por 1 a 0 para a Cabofriense.