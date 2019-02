Botafogo x Vasco: onde assistir ao vivo ao clássico do Carioca

Após capanhas completamente distintas na Taça Guanabara, Botafogo e Vasco se enfrentam neste sábado, às 19h30 (de Brasília), no Engenhão, pela primeira rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca.

Onde assistir Botafogo x Vasco?

O clássico terá transmissão do canal Premiere e tempo real do Estado. O Vasco ainda comemora o título da Taça Guanabara, após derrotar o Fluminense por 1 a 0, e também a classificação na Copa do Brasil, em vitória por 2 a 0 sobre o Serra, do Espírito Santo.

Já o Botafogo foi a grande decepção na Taça Guanabara. A equipe comandada pelo técnico Zé Ricardo foi o único dos grandes a não se classificar para a semifinal do torneio. O time ficou na modesta penúltima colocação do Grupo C, com apenas quatro pontos. O líder, Flamengo, teve 13.

Por outro lado, a equipe alvinegra parece iniciar uma nova fase. Na quarta-feira, o time carioca derrotou o Defensa y Justicia por 3 a 0 e assegurou a classificação para a segunda fase da Copa Sul-Americana.