Botafogo x Vasco: onde assistir e escalações do jogo pelo Brasileirão

Botafogo e Vasco se enfrentam neste domingo, às 11h (horário de Brasília), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Transmissão de Botafogo x Vasco

O clássico entre Botafogo e Vasco terá transmissão ao vivo pelo Premiere. Também é possível assistir online pelo site e pelo aplicativo do canal e o Estado fará tempo real da partida.

Botafogo x Vasco: escalação

Botafogo deve jogar com: Gatito Fernández; Fernando, Joel Carli, Gabriel e Gilson; Cícero, Alex Santana, João Paulo e Leo Valencia; Diego Souza e Erik.

Vasco deve jogar com: Sidão, Pikachu, Werley, Ricardo (Castán) e Danilo Barcelos; Lucas Mineiro, Andrey e Marcos Júnior; Rossi, Yan Sasse (Tiago Reis) e Marrony.

Na última partida, o Botafogo foi derrotado pelo Palmeiras por 1 a 0, mas o jogo foi temporariamente anulado pelo STJD devido a um pedido do clube carioca, que considerou ter havido erro de direito no VAR que originou o gol alviverde. Dessa forma, o time tem nove pontos em cinco (ou seis) jogos. E a tabela do Brasileirão foi alterada.

Já o Vasco ainda busca a primeira vitória no Campeonato. Em seis jogos, o time carioca tem três empates e três derrotas, sendo que na última partida, fez 1 a 0 contra o Fortaleza e sofreu o empate nos minutos finais. No momento, o Vasco é o lanterna da competição.