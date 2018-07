Botafoguense Jadson admite não estar bem fisicamente No clássico contra o Flamengo, vencido pelo rival por 1 a 0, o técnico do Botafogo, Oswaldo de Oliveira, precisou escalar uma dupla de volantes improvisada: o lateral esquerdo Julio Cesar e o meia Fellype Gabriel. Mas, no banco, ele tinha um jogador da posição: o jovem Jadson, que foi titular em parte da temporada passada. Nesta segunda, o jogador admitiu estar fisicamente muito abaixo dos companheiros.