Botafoguenses enaltecem postura da torcida na vitória sobre o CSA

Após duas derrotas seguidas, o Botafogo lutou e conseguiu voltar a vencer para se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. No Engenhão, o time carioca bateu o CSA, por 2 a 1. Após o duelo, os jogadores fizeram questão de enaltecer o apoio da torcida que compareceu em bom número nas arquibancadas.

"Fizemos um bom jogo, graças a Deus. Tudo isso é fruto de muito trabalho, nossa equipe se empenhou bastante durante os 90 minutos e conseguimos resgatar esse espírito que a torcida gosta de ver, isso é tão importante como a vitória. Eles também nos incentivaram bastante e ajudaram demais na conquista desses três pontos", disse o zagueiro Gabriel.

Quem seguiu a mesma linha do defensor, foi o goleiro Gatito Fernández que retornou ao time com grandes defesas após ser desfalque nos últimos jogos. "A torcida hoje foi fundamental. Não estávamos em uma fase muito boa, mas eles seguiram nos acompanhando. Fico feliz em ter ajudado com boas defesas e ter ajudado o Botafogo a sair vitorioso".

Já para o atacante Igor Cássio a noite e esta vitória serão inesquecíveis. Isso porque o jovem de 21 anos, que entrou no decorrer do segundo tempo no lugar de Luiz Fernando, marcou seu primeiro gol como profissional e ainda deu os três pontos para o Botafogo.

"É um sonho de criança sendo realizado, fazer o primeiro gol com a camisa do Botafogo. Passa um filme na cabeça na hora do gol, tudo o que fiz para chegar até aqui. Estou muito feliz com essa vitória e em ter a ajudado a minha equipe. Nunca mais vou esquecer desse gol, estávamos precisando da vitória", disse o garoto, que acabou sendo "batizado" pelos companheiros com dezenas de cascudos na cabeça na comemoração do seu gol.