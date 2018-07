Botafoguenses exaltam presença de torcida no treino

RIO - Depois de recepcionar os jogadores no aeroporto após a classificação às quartas de final da Copa do Brasil, a torcida do Botafogo voltou a marcar presença neste sábado, desta vez no treino da equipe. No domingo, os comandados de Oswaldo de Oliveira voltam a campo para enfrentar o São Paulo, no Maracanã, pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Botafogo vive uma espécie de "lua de mel" com sua torcida. Em boa fase na temporada, a equipe se classificou às quartas da Copa do Brasil após empatar por 2 a 2 com o Atlético-MG na quarta. No Campeonato Brasileiro, o momento também é bom e os cariocas estão na segunda posição, com 29 pontos.

O bom momento entre time e torcida foi celebrado pelos jogadores. "Isso é importante para nós. Os torcedores estarem presentes nos passa confiança, ainda mais por ver o pessoal aqui em um sábado de manhã, de sol. Estamos juntos com eles, isso só nos impulsiona para cima. Amanhã (domingo) vai ser jogo importantíssimo, em casa, tenho toda certeza que a torcida vai comparecer em peso e não vai parar de apoiar", disse o atacante Hyuri.

O jovem jogador de 21 anos, aliás, é a novidade de Oswaldo de Oliveira para o confronto. Contratado recentemente junto ao Audax, Hyuri tem se adaptado bem à nova realidade do clube e foi relacionado pela primeira vez.

"Tive uma grande mudança na minha vida social e profissional. Os trabalhos aqui são muito mais fortes, em um nível superior, de Série A. Comecei me adaptando a cada treinamento bem e fui crescendo a cada dia. A comissão técnica me passa bastante confiança para trabalhar e me encaixar", comentou.