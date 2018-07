Botafoguenses lamentam ausência do atacante Emerson no domingo

RIO - A ausência do atacante Emerson será um importante desfalque para o Botafogo na partida contra o Corinthians, neste domingo, no Itaquerão, pelo Campeonato Brasileiro. Por questões contratuais, o atacante não pode enfrentar seu ex-clube. Além disso, já está suspenso por receber o terceiro cartão amarelo.

Desde que chegou ao time carioca, o atacante se tornou destaque pelo futebol e pelo espírito de liderança dentro do elenco. Após o treino desta sexta-feira, o paraguaio Zeballos lamentou a ausência do companheiro. "Pelo que representa Emerson para nosso time, desde que entrou, pesa muito. Pesa o temor que os rivais têm dele, ele é muito rápido e inteligente, letal para definir. É muito importante para nós dentro e fora do campo".

Contudo, o atacante acredita que o elenco será capaz de dar conta do desfalque. "Mas temos jogadores aqui que podem suprir a ausência dele. Tratamos de fazer um bom trabalho e quem jogar com certeza fará bom trabalho".

O Botafogo ocupa a 13.ª colocação do Brasileirão com oito pontos conquistados, apenas um acima da zona de rebaixamento.