Botafoguenses pedem saída de presidente em pichação

RIO - A paciência da torcida do Botafogo com a equipe parece ter acabado, após a eliminações precoces na Copa do Brasil e no Campeonato Carioca. Nesta quarta-feira, os muros da sede do clube, em General Severiano, foram pichados com cobranças por mudanças no elenco, diretoria e por títulos.

Os torcedores responsáveis pelo ato de vandalismo reclamaram da administração e picharam os dizeres "fora Assumpção", em alusão ao presidente do clube, Maurício Assumpção. Ainda na manhã desta quarta-feira, funcionários pintaram o muro para cobrir a pichação.

Esta não é a primeira manifestação da torcida botafoguense desde a eliminação da Copa do Brasil, após empate por 1 a 1 com o Avaí, na última quarta-feira. Na volta de Florianópolis, alguns jogadores, principalmente Alessandro, Fahel e Somália foram ofendidos, e na última semana cerca de 50 torcedores foram a General Severiano protestar contra o time.

Com a eliminação das duas competições que participava neste primeiro semestre, o Botafogo passa agora por uma fase de intertemporada. A próxima partida da equipe será na estreia do Campeonato Brasileiro, diante do Palmeiras, apenas no dia 22 de maio.