'Botei a taça nos meus braços, como se estivesse ninando', relembra Bebeto

Em entrevista ao Estado, o ex-jogador Bebeto, campeão mundial em 1994, nos Estados Unidos, fala sobre a emoção de ter sido escolhido pela Fifa para participar do pontapé inicial do tour, no último fim de semana, em Moscou, na Rússia.

Qual foi a sensação de ser escolhido pela Fifa para dar início ao Tour da Taça no sábado passado, em Moscou?

Fiquei muito feliz pelo convite. É gratificante por tudo o que fiz ao longo da minha carreira. Ser reconhecido dessa maneira, é muito legal. Cada vez que reencontro a taça passa um filme pela cabeça.

Quais são as suas melhores lembranças com a taça da Copa do Mundo?

É sempre um prazer, uma emoção danada. A taça da Copa do Mundo é um objeto desejado por todos os jogadores. Eu, quando era criança e comecei a jogar em Salvador, tinha o sonho de jogar pela seleção brasileira e ser campeão mundial. Vi o Brasil ser campeão em 1970, quando tinha seis anos, e depois de 24 anos conseguimos conquistar o tetra. Então, ter a oportunidade de estar com a taça, uma coisa que desejei tanto, não tem preço. Por isso, desta vez botei a taça nos meus braços, como se estivesse ninando, igual à comemoração do gol que fiz em 1994 em homenagem ao meu filho Matheus.

Como você vê o fato de o Brasil ser excluído do Tour da Taça?

Acho que não tem nada relacionado a assuntos políticos, mas sim pelo fato de, em 2014, a taça já ter passado aqui pelo Brasil.