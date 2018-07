Bottinelli admite dificuldade na briga por vaga no Fla Recuperado de uma fratura no pé esquerdo, sofrida em novembro, o meia Darío Bottinelli tenta aproveitar a pré-temporada no Flamengo para conquistar espaço no Flamengo. O jogador, porém, reconheceu que será difícil começar 2012 como titular, diante das opções à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo.