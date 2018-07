Bottinelli e Maldonado devem ser titulares no Flamengo

Bottinelli vai assumir a vaga do atacante Vagner Love, que cumprirá suspensão na primeira partida do Flamengo no Grupo 2 da Libertadores. Já Maldonado treinou no lugar do volante Luiz Antônio por opção de Joel Santana, na atividade realizada no Estádio La Fortaleza, na cidade de Lanús, localizada na província de Buenos Aires, onde será disputado o jogo na quarta-feira.

Assim, o Flamengo, que eliminou o Real Potosí na fase preliminar da Libertadores, deve estrear no Grupo 2 do torneio com a seguinte escalação: Felipe; Léo Moura, Welinton, David Braz, Junior Cesar, Maldonado, Willians, Renato, Bottinelli; Ronaldinho e Deivid.