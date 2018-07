Bottinelli é suspenso pelo TJD e desfalca o Flamengo Já cheio de desfalques, o técnico Joel Santana ganhou mais um problema para escalar o Flamengo na partida do próximo sábado, contra o Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca. O meia Bottinelli foi julgado pelo Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD/RJ) na noite de segunda-feira e punido com dois jogos de suspensão pela expulsão no jogo contra o Duque de Caxias.