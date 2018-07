Bournemouth abre janela de transferência da Inglaterra e anuncia argentino Iturbe

Iturbe foi diversas vezes comparado a Lionel Messi no início da carreira, tendo sido titular da Argentina em duas edições do Sul-Americano Sub-20. Revelado pelo Cerro Porteño, do Paraguai, ele chegou à Europa aos 18 anos, pelo Porto. Foi emprestado ao River Plate e depois vendido ao Verona, onde se destacou na temporada 2013/2014.

Em meados de 2014, a Roma pagou 22 milhões de euros pelo garoto, que foi titular em parte da temporada passada. Na atual, entretanto, começou jogando apenas três vezes no Italiano e esquentava o banco de reservas.

No Bournemouth, será o nome mais conhecido do elenco. A equipe, que é 16.ª colocada no Inglês, tem como destaque o veterano goleiro polonês Boruc, ex-Fiorentina, que tem mais de 50 partidas pela Polônia.