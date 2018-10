Bournemouth marca no fim, bate o Crystal Palace e sobe na tabela do Inglês

O Bournemouth arrancou uma suada vitória sobre o Crystal Palace nesta segunda-feira, no fechamento da sétima rodada do Campeonato Inglês. Em casa, a equipe do sul do país teve muita dificuldade, mas marcou no fim e levou a melhor por 2 a 1, mantendo a boa campanha neste início de temporada.

O resultado levou o Bournemouth a 13 pontos, na sétima colocação e a dois pontos da zona de classificação para a Liga dos Campeões. Neste sábado, a equipe faz confronto direto com o sexto colocado Watford fora de casa. Já o Crystal Palace parou nos sete pontos, em 13.º, e encara o Wolverhampton também no sábado, em casa.

Nesta segunda, o Bournemouth começou superior e abriu o placar logo aos quatro minutos. Brooks recebeu na entrada da área e bateu com estilo, no ângulo. A resposta do Crystal Palace aconteceu no início da etapa final, quando Van Aanholt recebeu pela esquerda, impedido, e encheu o pé para marcar outro belo gol.

Mais efetivo, o Bournemouth se lançou ao ataque nos minutos finais e perdeu duas grandes oportunidades, parando no goleiro Hennessey. Mas aos 41 minutos, o árbitro viu pênalti do zagueiro Sakho. Junior Stanislas cobrou com categoria e selou o triunfo dos mandantes.