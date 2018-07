Bournemouth vira sobre caçula e soma os primeiros pontos no Inglês

O Bournemouth somou seus primeiros pontos na temporada 2017/2018 do Campeonato Inglês nesta sexta-feira. Na abertura da quinta rodada da competição, a equipe recebeu o caçula Brighton & Hove Albion e venceu pela primeira vez, de virada, ao fazer 2 a 1, com direito a gol decisivo do veterano Jermain Defoe.

Depois de quatro derrotas seguidas, o Bournemouth somou seus três primeiros pontos, mas continua na zona de rebaixamento. Já o Brighton parou nos quatro pontos e ocupa posição intermediária na tabela. O curioso é que as duas equipes voltam a se enfrentar neste mesmo estádio já na terça-feira, mas desta vez pela Copa da Liga Inglesa.

Nesta sexta, o primeiro tempo foi bastante morno, mas logo no início da etapa final, o Brighton assumiu o controle do jogo. Aos seis minutos, a defesa do Bournemouth se salvou duas vezes seguidas em cima da linha. Mas aos nove, não teve jeito. Após troca de passes pela direita, Gross fez bela jogada, cortou o zagueiro e cruzou na cabeça de March, que marcou.

O gol acordou o Bournemouth, que foi para cima e empatou com um golaço. Aos 21, Surman tabelou com Jordon Ibe, que devolveu de calcanhar. Dentro da área, o meia teve calma para deixar um zagueiro no chão e bater com categoria. Somente seis minutos depois, o mesmo Ibe aproveitou sobra após escanteio, limpou a defesa e achou ótimo passe para Defoe, que bateu cruzado para selar a virada.