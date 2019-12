Bournemouth x Arsenal: onde assistir ao jogo do Inglês

Bournemouth e Arsenal se enfrentam nesta quinta-feira, no Vitality Stadiu, pela 19ª rodada do Campeonato Inglês e com as duas equipes necessitando de um resultado positivo para deixar a parte debaixo da tabela. É possível assistir ao vivo ao jogo pela TV e online.

Onde assistir ao jogo do Arsenal

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal ESPN Brasil. Outra opção, é assistir ao duelo pela internet, no ESPN Watch.

O Arsenal inicia a rodada na modesta 11ª colocação, com 23 pontos. O Bournemouth aparece em 14ª, com 19 pontos. O tme de Londres vem de uma sequência de três partidas sem vencer.

Foram dois empates (com o Standard Liège, pela Liga Europa, e com o Everton, pelo Inglês) e uma derrota em casa por 3 a 0 para o Manchester City. A partida marca a estreia do técnico Mikel Arteta no comando do Arsenal.