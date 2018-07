Braga perde em casa e se complica na Liga Europa

O time português não sabia o que era perder desde novembro do ano passado. Desde então, havia vencido 11 vezes e empatado uma. Vice-campeão da Liga Europa no ano passado, foi derrotado na hora errada. Em casa, foi batido pelo Besiktas com gols de Sivok, aos 37 minutos do primeiro tempo, e Simão, aos 13 do segundo. A equipe da casa atuou com um a menos desde os 29 minutos de jogo, quando Hélder Barbosa recebeu o segundo amarelo e foi expulso por simulação.

O jogo que abriu a fase eliminatória aconteceu em Kazan, na Rússia, onde o Rubin foi surpreendido pelo Olympiakos. O time grego saiu na frente aos 26 minutos do segundo tempo, com David Fuster.

Dois minutos depois, o goleiro Megyeri cometeu pênalti sobre Karadeniz e foi expulso, deixando o Olympiakos com um a menos. O espanhol autor do gol teve que sair para entrar o goleiro reserva Roy Carrol. O ex-jogador do Manchester United impediu o empate defendendo a batida do israelense Bibras Natcho.