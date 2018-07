Braga tem chuteiras roubadas e ameaça boicotar partida

Um caso curioso vem tomando conta dos preparativos do jogo entre Olympique de Marselha e Braga, pela fase de grupos da Liga Europa, nesta quinta-feira. Após o treino de reconhecimento da equipe portuguesa no Estádio Vélodrome, palco da partida, nesta quarta, os jogadores resolveram deixar suas chuteiras no local. Porém, ao retornar ao estádio nesta quinta, a delegação notou que os equipamentos foram furtados.

Com isso, muitos jogadores têm a chance de não ter chuteiras para a partida desta quinta-feira. Transtornada, a equipe portuguesa ameaçou até mesmo boicotar o jogo. Por isso, a Uefa disponibilizou um avião para que membros da delegação pudessem ir até Portugal para buscar novos calçados e está acionando as patrocinadoras dos jogadores para entregar novos pares no hotel onde o Braga está hospedado.

Porém, a entidade afirmou que, caso se recuse a jogar a partida, o time será punido com multa e desclassificação na Liga Europa. Já que estava com a responsabilidade sobre os equipamentos do adversário, o Olympique também pode ser punido.