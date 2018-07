Braga vence Arsenal e mantém chances de classificação

Com a vitória, o time português manteve chances de se classificar às oitavas, mas está em situação complicada no Grupo H. Com nove pontos, os mesmos do Arsenal, a equipe está na terceira posição. A chave é liderada pelo Shakhtar Donetsk, que ganhou do Partizan Belgrado por 3 a 0, fora de casa, e foi aos 12.

Assim, o Arsenal precisa apenas de um triunfo na última rodada da fase de grupos, contra o Partizan, na Inglaterra, para assegurar a classificação às oitavas. E o Braga, que perdeu o jogo de ida para o Shakhtar Donetsk por 3 a 0, precisa vencer na Ucrânia por um placar superior para avançar.

Com os desfalques de Robin van Persie e Arshavin, poupados pelo técnico Arsène Wenger, o Arsenal teve atuação decepcionante nesta terça. Pouco criativo durante quase todo o confronto, o time inglês ainda foi castigado aos 39 do segundo tempo, quando Matheus aproveitou contra-ataque e abriu o placar. Já nos acréscimos, o atacante fechou o placar.

Na outra partida da chave, os brasileiros também foram decisivos. Depois de Stepanenko abrir o placar no início do segundo tempo, Jadson e Eduardo da Silva garantiram a tranquila vitória do Shakhtar Donetsk sobre o Partizan.