Bragantino acerta a saída do goleiro Felipe, ex-Corinthians e Flamengo

O Bragantino sofreu uma baixa importante na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta quinta-feira, a diretoria anunciou a saída do experiente goleiro Felipe, que recebeu uma proposta do futebol iraniano e entrou em um acordo com o clube paulista.

Anunciado em janeiro como a principal contratação para a temporada de 2016, por ter defendido clubes como Corinthians e Flamengo, Felipe era titular e capitão do Bragantino desde a Série A2 do Campeonato Paulista. A rescisão contratual já foi assinada e o goleiro deve viajar para o Irã nos próximos dias.

Outro jogador que deixou o clube foi Erick. O atacante, que tem um pré-contrato assinado com a Ponte Preta para 2017, acabou sendo dispensado, mas o presidente Marco Chedid não revelou o motivo. Ele teria sido flagrado no banco de reservas em Belém, na derrota por 3 a 0 para o Paysandu, vibrando com um dos gols do time paraense.

Na zona de rebaixamento da Série B, em 17.º lugar com 27 pontos, o Bragantino volta a campo neste sábado contra o CRB, às 16 horas, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela 28.ª rodada.