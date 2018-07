Bragantino acerta com meia Geovanni, ex-Barcelona

De acordo com o clube paulista, a contratação foi acertada no sábado pelo presidente Marco Chedid. Geovanni, que no site do Bragantino recebeu destaque por já ter atuado em quatro clubes europeus, deverá ser apresentado à imprensa na próxima quarta-feira.

Destaque do Cruzeiro no começo do século, Geovanni está com 33 anos. Ele saiu do Brasil em 2001, quando acertou com o Barcelona. Depois de dois anos no Camp Nou, jogou no Benfica, voltou para o time mineiro, e em seguida defendeu o Manchester City e o Hull City, ambos da Inglaterra. Atuou também nos Estados Unidos antes de acertar com o Vitória em 2011. Desde o ano passado estava no América-MG, clube o qual deixou ao fim do último Campeonato Mineiro.