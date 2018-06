Bragantino adota lei do silêncio antes do jogo decisivo com o Corinthians

O momento é de concentração total no Bragantino de olho em uma vaga na semifinal do Campeonato Paulista. Para manter o foco do elenco, o clube anunciou nesta segunda-feira que imagens de treinamento e entrevista com jogadores estão proibidas até o jogo de volta das quartas de final, contra o Corinthians, na quinta-feira, no Itaquerão.

+ Confira a tabela do Campeonato Paulista

Uma entrevista coletiva estava agendada para as 15 horas desta segunda, mas o clube, por meio de sua assessoria de imprensa, avisou que a mesma foi cancelada e ainda informou que a proibição que impede conversas com jornalistas e registros de imagens nos treinos é uma "decisão que valerá até o jogo decisivo de quinta-feira".

No último domingo, o Bragantino venceu o Corinthians por 3 a 2, no Pacaembu, no confronto de ida das quartas de final. Com isso, o time de Bragança Paulista tem a vantagem do empate para o duelo de volta na arena corintiana. Se perder por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis. Vitória corintiana por dois um mais gols garante os donos da casa na semifinal.