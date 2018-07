Bragantino age rápido e contrata técnico Márcio Araújo, ex-Palmeiras

Sua apresentação acontecerá na manhã desta terça-feira, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Em seguida o treinador já se reunirá com o elenco e iniciará os trabalhos visando o duelo do próximo sábado, contra a Portuguesa, em casa, pela sétima rodada do Estadual.

O último clube de Márcio Araújo foi o São Caetano, em 2012. No ano passado ele chegou a ser anunciado pelo Bahia, clube em que subiu da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro em 2010, mas acabou não se apresentando. O novo treinador do time do interior paulista também já comandou Coritiba, Goiás e Figueirense.

O Bragantino é apenas o quarto colocado do Grupo D do Paulistão, com três pontos ganhos, três atrás do vice-líder Capivariano.