Bragantino aplica 5 a 0 e afunda lanterna América-RN

Foi a sexta vitória do time paulista em casa. Com 37 pontos, em 14.º lugar, o Bragantino ainda está preocupado com a zona de rebaixamento. O América-RN, com 26 pontos, segue na lanterna, cada vez mais combalido. Na última rodada, foi goleado pelo Coritiba por 5 a 1.

Nos primeiros minutos, o Bragantino confundiu velocidade com ansiedade. Por conta disso, errava muitos passes e não chegava em boas condições de finalizar no adversário. Mas tudo mudou a partir do primeiro gol, que saiu aos 26 minutos. Luciano Sorriso cobrou escanteio, Murilo Henrique desviou de cabeça e na pequena área, Rodriguinho, tocou de ombro para as redes.

A situação do time potiguar ficou complicada aos 31 minutos com a expulsão do atacante Marcelo Brás. Ele reclamou da marcação de uma falta e acabou expulso. Dois minutos depois, saiu outro gol. Nego desceu pelo lado direito e soltou a bomba e o goleiro Rodolpho deu rebote. Na sobra, Juninho Quixadá teve tempo para ajeitar e chutar para as redes.

Se Rodolpho reclamou muito neste lance, não pode se queixar de nada no terceiro gol, quando falhou feio. Ele fez golpe de vista no chute de longe de Eder e se deu mal. A bola entrou à meia altura, aos 36 minutos.

Com o resultado praticamente confirmado, o Bragantino voltou para o segundo tempo com atenção na marcação e esperança de ampliar o placar nos contragolpes. O jogo foi atrasado em dez minutos devido uma queda de energia na cidade, que atingiu o sistema de iluminação do estádio.

Aos cinco minutos, o volante Eliélton segurou um adversário pela camisa e também foi expulso, deixando o América com dois jogadores a menos. A vantagem só não pode ser explorada porque, aos 10, Thiago Cunha, que tinha acabado de entrar, também foi expulso.

O jogo caiu de ritmo. O Bragantino ainda criou outras chances para marcar e melhorar seu saldo de gols, mas falhou nas finalizações. Mesmo assim, ainda fez mais dois gols. Um aos 29 minutos, com Luciano sorriso, e outro com Juninho Quixadá, aos 36 minutos.

Na terça-feira à noite será disputada toda a 30.ª rodada. O Bragantino vai enfrentar a Ponte Preta, em Campinas, enquanto o América vai receber, em Natal, o Santo André, outro time ameaçado pelo rebaixamento.

Ficha Técnica:

Bragantino 5 x 0 América-RN

Bragantino - Gilvan; Júnior Lopes, Marcos Aurélio e Murilo Henrique (Diego); Nego, Éder Silva (Thiago Cunha), Luciano Sorriso, Éder e Maurim (Marcelinho); Rodriguinho e Juninho Quixadá. Técnico: Marcelo Veiga.

América-RN - Rodolpho; Cléber, Negretti e Alexandre (Saulo); Esley (Éverton), Carlos Alberto, Eliélton, Vélber (Richardson) e Airton; Vavá e Marcelo Brás. Técnico: Dado Cavalcanti.

Gols - Rodriguinho, aos 26, Juninho Quixadá, aos 33, e Éder, aos 36 minutos do primeiro tempo. Luciano Sorriso, aos 29, e Juninho Quixadá, aos 36 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Esley.

Cartões vermelhos - Marcelo Brás, Eliélton e Thiago Cunha.

Árbitro - Marcelo de Lima Henrique (RJ).

Renda - R$ 5.225,00.

Público - 934 pagantes.

Local - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).