Bragantino aposta na repetição do time para o duelo com o Coritiba

Após vencer pela primeira vez neste retorno à elite do futebol brasileiro, ao fazer 2 a 1 no Fluminense, o Red Bull Bragantino deverá apostar na manutenção do time para o confronto contra o Coritiba neste domingo, às 16 horas, no estádio Nabi Abi Chedid. A única dúvida do técnico Felipe Conceição envolve o atacante Luis Phellipe, que entrou bem na última partida, inclusive marcando o gol da vitória.

Caso isso aconteça, Morato perderá seu lugar e iniciará no banco de reservas, já que Alerrandro começou bem o Brasileirão, enquanto Artur foi escolhido o melhor jogador do Campeonato Paulista. Outra possibilidade é a saída de Barreto para entrada de Lucas Evangelista ou Bruno Tubarão.

"Vínhamos de uma ansiedade dentro de campo, mas acabamos passando por isso. Fizemos quatro bons jogos, mas a vitória saiu apenas no último jogo. Expectativa é que a gente cresça muito em médio a longo prazo. E todos os jogos serão difíceis, Brasileirão é assim", entende o treinador.

O Bragantino estreou empatando por 1 a 1 com o Santos na Vila Belmiro, mesmo resultado do confronto frente ao Botafogo em casa. Na sequência, perdeu para o Bahia por 2 a 1 e bateu o Fluminense também por 2 a 1.

No meio da tabela de classificação, o Bragantino soma cinco pontos, com o claro objetivo de ficar na parte de cima da tabela e tentar uma vaga numa competição internacional - Copa Sul-Americana ou Libertadores.

FICHA TÉCNICA:

BRAGANTINO - Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar; Barreto, Matheus Jesus e Claudinho; Artur, Alerrandro e Morato. Técnico: Felipe Conceição.