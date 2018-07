Bragantino arranca empate com Botafogo em casa pela Copa do Brasil

Poupando boa parte do time titular, o Botafogo ficou no empate por 2 a 2 com o Bragantino na noite desta quarta-feira, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O time paulista buscou o empate aos 30 minutos do segundo tempo.

No jogo de volta, que será disputado no dia 27 de julho, no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, o Botafogo obtém a classificação mesmo se empatar por 0 a 0 ou 1 a 1. Um novo 2 a 2 leva a decisão para os pênaltis e empates com mais gols garantem o time paulista nas oitavas de final.

O mandante também atuou sem vários titulares, que defenderam outros times na competição antes de chegar ao Bragantino. Mesmo assim, começou melhor e aproveitou a pouca experiência do time botafoguense para imprimir uma pressão nos minutos iniciais.

De tanto insistir, os paulistas abriram o placar aos 20 minutos. O zagueiro Joel Carli derrubou Jefferson Baiano fora da área, mas o árbitro Rafael Martins Diniz marcou pênalti. Bruno Pacheco bateu bem no alto e colocou o time da casa em vantagem.

A resposta do Botafogo veio aos 37 minutos, com uma falha na marcação bragantina. Salgueiro cobrou escanteio pela esquerda e o volante Dierson subiu sozinho para completar de cabeça e empatar o placar antes do intervalo.

Com uma postura mais ofensiva, o Botafogo virou a partida logo aos 6 minutos da segunda etapa. Luis Henrique aproveitou rebote de Felipe e serviu Gervasio Nuñez. O uruguaio bateu no canto e superou o goleiro, que ainda tocou na bola antes dela entrar.

Após o segundo gol, o time visitante recuou demais e acabou sendo castigado com o empate. Aos 30 minutos, o zagueiro Rodrigo Sam rolou para Eliandro. A bola ainda desviou em Carli e traiu o goleiro Sidão, dando números finais ao empate por 2 a 2.

Os dois times voltam a jogar no final de semana. O Bragantino recebe o Joinville, sábado, às 21 horas, pela Série B. O Botafogo vai enfrentar o Flamengo, no sábado, às 16 horas.

FICHA TÉCNICA:

BRAGANTINO 2 x 2 BOTAFOGO

BRAGANTINO - Felipe; Alemão, Rodrigo Sam, Éder Lima e Bruno Pacheco; Daniel Pereira, Edson Sitta (Jobinho), Tartá (Claudinho) e Watson; Erick e Jefferson Baiano (Eliandro). Técnico: Marcelo Veiga.

BOTAFOGO - Sidão; Diego, Emerson Silva, Joel Carli e Victor Luis; Dierson, Bruno Silva (Marcinho), Gervasio Nuñez e Gegê (Geovane Maranhão); Salgueiro e Luis Henrique (Vinícius Tanque). Técnico: Ricardo Gomes.

GOLS - Bruno Pacheco (pênalti), aos 20, e Dierson, aos 37 minutos do primeiro tempo. Gervasio Nuñez, aos 6, e Eliandro, aos 30 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alemão, Rodrigo Sam, Daniel Pereira e Jefferson Baiano (Bragantino); Diego, Joel Carli e Dierson (Botafogo).

ÁRBITRO - Rafael Martins Diniz (DF).

RENDA - R$ 17.050,00.

PÚBLICO - 1.434 pagantes.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).