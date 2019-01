Bragantino arranca empate com Red Bull Brasil e lidera grupo no Paulistão

O Bragantino está na liderança do Grupo C do Campeonato Paulista, à frente do candidato ao título Corinthians. Neste domingo, pela terceira rodada, o time de Bragança Paulista empatou com o Red Bull Brasil por 1 a 1, no Estádio Moisés Lucarelli.

Ainda invicto, o Bragantino se isolou na liderança da chave com cinco pontos, um a mais do que Corinthians e Mirassol. Já o Red Bull Brasil ainda não ganhou e tem os mesmos dois pontos de Ponte Preta e São Caetano no Grupo A - o Santos soma nove.

Logo aos cinco minutos, o Bragantino surpreendeu o Red Bull Brasil e abriu o placar com o volante Jonathan completando cruzamento rasteiro de Wesley. Em busca do empate, o time de Campinas criou boas oportunidades nos minutos finais com o volante Jobson, mas em uma o goleiro defendeu e na outra a bola explodiu no travessão.

Na etapa final, o Red Bull Brasil finalmente empatou aos 13 minutos em um chute de longa distância de Ytalo. Animado, o time da casa pressionou e só não virou com Osman porque a finalização explodiu no travessão. Gabriel Leite também teve oportunidade, mas isolou o chute após Osman ajeitar de letra.

O Red Bull Brasil volta a campo na quarta-feira, contra o Corinthians, às 19h15, em São Paulo, enquanto o Bragantino recebe o Santos, na quinta-feira, também às 19h15, no Nabi Abi Chedid. Os jogos são válidos pela quarta rodada.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRASIL 1 X 1 BRAGANTINO

RED BULL BRASIL - Júlio César; Aderlan, Léo Ortiz, Anderson Marques e Rafael Carioca; Jobson, João Denoni (Osman) e Everton; Ytalo, Claudinho (Gabriel Leite) e Roberson (Léo Castro). Técnico: Antônio Carlos Zago.

BRAGANTINO - Alex Alves; Itaqui, Lázaro, Edimar e Léo Rigo; Jonathan (Klauber), Magno, Rafael Chorão, Vitinho (Esquerdinha) e Wesley (Acácio); Matheus Peixoto. Técnico: Marcelo Veiga.

GOLS - Jonathan aos cinco minutos do primeiro tempo; Ytalo aos 13 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Thiago Luis Scarascati.

RENDA - R$ 2.980,00.

PÚBLICO - 283 pagantes.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.