Lusa ganha na estreia de Ricardinho e Bragantino lidera

Contratado na última segunda-feira, o ex-jogador Ricardinho fez questão de comandar a Portuguesa no banco de reservas e mostrou ser pé quente ao estrear com vitória. O zagueiro Talis abriu o placar no início do primeiro tempo e Luan Peres, de pênalti, aos 42 minutos da etapa final, ampliou. Leleco diminuiu na sequência, aos 44 minutos, mas não deu para empatar.

A Portuguesa encerrou um jejum de dois jogos sem vitória e, de quebra, encostou no G8, assumindo o nono lugar, com oito pontos. Por outro lado, o Velo Clube conheceu sua primeira derrota, estacionou nos 13 e perdeu a liderança, caindo para segundo e podendo perder mais posições no complemento da rodada.

Em Bragança Paulista, no Estádio Nabi Abi Chedid, o Bragantino venceu o Santo André e chegou a 14 pontos. Já o time andreense perdeu pela segunda vez seguida e, com dez pontos, está em quinto lugar. Douglas Silva, de cabeça, abriu o placar para o time da casa. Banquinho, aos dois minutos do segundo tempo, empatou, mas Thiago Santos fez o gol da vitória aos 23 minutos.

A sexta rodada da Série A2 continua nesta quarta-feira com mais sete jogos. Na quinta, Mirassol e Guarani fazem o jogo isolado no José Maria de Campos Maia.

Confira os jogos da sexta rodada:

Terça-feira

Bragantino 2 x 1 Santo André

Portuguesa 2 x 1 Velo Clube

Quarta-feira

16 horas

Monte Azul x Rio Branco

20 horas

São Caetano x Independente

Marília x União Barbarense

Paulista x Atlético Sorocaba

Batatais x Juventus

Taubaté Penapolense

Barretos x Votuporanguense

Quinta-feira

18h30

Mirassol x Guarani