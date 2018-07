Bragantino avança e pega o São Paulo na Copa do Brasil

Com dois gols em cinco minutos, o Figueirense conseguiu virar o jogo diante do Bragantino, vencer por 2 a 1 e levar a decisão para os pênaltis. Nas penalidades, porém, o time paulista levou a melhor e venceu por 4 a 3, se classificando para a terceira fase da Copa do Brasil, em confronto realizado nesta terça-feira, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. No tempo normal, Jean Carlos marcou os dois gols dos catarinenses, enquanto que Nunes anotou para os paulistas.

Com a classificação, o Bragantino terá pela frente o São Paulo. O primeiro jogo será em casa, na próxima quarta, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). Já o segundo acontecerá no estádio do Morumbi, duas semanas depois.

Jogando com o regulamento debaixo do braço, o Bragantino abriu o placar diante do Figueirense com o gol de Nunes, aproveitando rebote do goleiro Tiago Volpi aos 19 minutos do primeiro tempo. Com a situação confortável, os visitantes recuaram na segunda etapa e viram o time mandante crescer na partida.

Na base da raça, o time da casa buscou a virada. Jean Carlos empatou ao completar cruzamento de Clayton, aos 30 minutos, e virou a partida depois de desvio de Marquinhos, em cobrança de falta, aos 35, levando o definição da vaga para os pênaltis.

Nas cobranças, os visitantes venceram por 4 a 3. Clayton e Jean Carlos desperdiçaram pelo Figueirense, enquanto que Yago errou pelo Bragantino.