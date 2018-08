Bragantino avança na Série C e Santa Cruz e Botafogo-PB ficam perto da vaga

O Campeonato Brasileiro da Série C já tem seis times classificados às quartas de final. O Bragantino ficou com a última vaga do Grupo B, enquanto Náutico e Atlético Acreano avançaram no A, que tem Santa Cruz e Botafogo-PB próximos da passagem de fase.

No Grupo B, o Bragantino segurou o empate por 1 a 1 com o Operário, em Ponta Grossa (PR), e atingiu os 26 pontos. Está em quarto lugar e não pode ser alcançado por Luverdense e Tombense que têm 21 pontos, cada. O time do Mato Grosso perdeu para o lanterna e já rebaixado Joinville por 4 a 2. Antes já estavam classificados o Operário, líder com 35 pontos, o Botafogo-SP, com 34, e o Cuiabá, com 32.

Pelo Grupo A, Náutico e Atlético-AC tinham carimbado suas vagas com os resultados de sábado.

DUAS VAGAS

Neste, o Atlético-AC perdeu em casa por 3 a 0 para o Confiança e deu esperanças ao time sergipano, agora com 22 pontos, em quinto lugar. Para se classificar terá de vencer em casa o Globo-RN na rodada final e torcer por derrota do Santa Cruz, em casa, contra Salgueiro, ou do Botafogo-PB, também como mandante, diante do Juazeirense. Além disso, precisará tirar enorme diferença no saldo de gols, pois o seu de -1, contra cinco do Botafogo-PB e oito do Santa Cruz.

O Botafogo-PB chegou aos 25 pontos ao empatar por 1 a 1 com o Globo-RN, em Ceará-Mirim (RN). O Santa Cruz também tem 25 pontos após segurar o empate sem gols com a Juazeirense, na Bahia.

QUEDA

Na briga contra o rebaixamento, só o Joinville está rebaixado à Série D, restando, portanto, a definição de mais três times que vão cair. No Grupo B, ainda correm risco Ypiranga-RS e Volta Redonda, com 19 pontos, e Tupi, com 20, sendo que um deles vai cair.

No Grupo A, ainda correm risco o Salgueiro (17), Juazeirense e Remo (ambos com 18) e Globo (21). Nesta segunda-feira, em Pernambuco, o Salgueiro vai encarar o Remo.

Confira os jogos da 17.ª rodada da Série C:

Sábado

Tupi 2 x 1 Volta Redonda

Náutico 2 x 0 ABC

Botafogo-SP 2 x 0 Ypiranga-RS

Cuiabá 2 x 1 Tombense

Domingo

Operário-PR 1 x 1 Bragantino

Joinville 4 x 2 Luverdense

Globo-RN 1 x 1 Botafogo-PB

Atlético-AC 0 x 3 Confiança-SE

Juazeirense-BA 0 x 0 Santa Cruz

Segunda-feira

21h15 - Salgueiro-PE x Remo