Bragantino bate ABC em casa e deixa a zona de risco da Série B

O Bragantino conquistou um resultado importante na rodada que fechou o primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, o time venceu o ABC, por 1 a 0, com um golaço de Lincom no segundo tempo. O resultado foi justo porque o time paulista foi quem mais buscou o gol durante os 90 minutos.

Com o resultado, o Bragantino foi a 19 pontos e assumiu a 16.ª colocação, subindo três posições na classificação geral da Série B e terminando o turno fora da zona do rebaixamento. O ABC ficou com os mesmos 24 pontos do início da rodada e segue em 14.º lugar.

O primeiro tempo foi todo de um time só, o Bragantino. A equipe criou várias chances para abrir o placar, principalmente com Sandro e Cesinha e exigiu bastante do goleiro Gilvan. O ABC se limitou a se defender, com o claro desejo de segurar o 0 a 0.

No segundo tempo, o Bragantino voltou com Lincom em lugar de Nunes na tentativa de explorar os cabeceios do atacante. E o time paulista seguiu melhor e foi criando chances.

Depois de muito domínio e poucas finalizações, o Bragantino marcou seu gol aos 28 minutos. Cesinha tocou por cobertura para Lincom que escapava por trás da defesa. Sozinho, na frente de Gilvan, o atacante deu um lençol no goleiro e fez um golaço. O time potiguar reclamou impedimento. A posição, realmente, era duvidosa, mas o gol foi validado.

Depois disso o time potiguar não teve forças para reagir, mesmo assim ainda reclamou de um possível pênalti a seu favor. Assim, o duelo acabou mesmo com vitória da equipe de Bragança Paulista.

O Bragantino volta a campo na próxima quarta-feira, às 22 horas, mas pela Copa do Brasil. O time enfrentará o Corinthians na partida de volta das oitavas de final, no Itaquerão, em São Paulo. O Bragantino se classifica com um empate ou até uma derrota por um gol, desde que marque no jogo. A derrota por dois gols dá a classificação do time de Parque São Jorge. A derrota simples, por 1 a 0, manda a vaga para a disputa de pênaltis.

Na Série B, o Bragantino pega o Náutico, sábado, às 16h10, na Arena Pernambuco, em Recife. O ABC joga no mesmo dia e horário, no Frasqueirão, em Natal, contra o Santa Cruz, pela 20.ª rodada, a primeira do segundo turno.

FICHA TÉCNICA:

BRAGANTINO - Renan; Samuel Santos, Leonardo, Guilherme Mattis e Bruno Recife; Marcos Paulo (Diogo Sodré), Uchôa, Sandro e Luisinho (Magno Cruz); Nunes (Lincom) e Cesinha. Técnico: PC Gusmão.

ABC - Gilvan; Patrick (Madson), Suéliton, Marlon e Samuel; Fábio Bahia, Daniel Amora, Xuxa (Liel) e Somália; João Paulo (Lúcio Flávio) e Dênis Marques. Técnico: Zé Teodoro.

GOL - Lincom aos 28 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Alisson Sidnei Furtado (TO)

CARTÃO AMARELO - Daniel Amora (ABC).

RENDA - R$ 16.680,00.

PÚBLICO - 1.050 pagantes.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).