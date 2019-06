Bragantino bate América-MG, vence 4ª seguida e dispara na liderança da Série B

O Bragantino assegurou sua quarta vitória seguida ao bater o América Mineiro por 2 a 0, nesta terça-feira, no Estádio Nabi Abi Chedid, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time paulista, além disso, disparou na liderança do torneio.

Com o resultado, o Bragantino soma 19 pontos, abrindo três para Botafogo-SP e Londrina. Ambos perderam na rodada. Já o América-MG continua em situação delicada, dentro da zona de rebaixamento, com cinco.

O Bragantino tem sido implacável nesta Série B. Aos sete minutos, o time paulista criou grande oportunidade de abrir o placar com Claudinho. O atacante cortou para a esquerda e só parou na defesa do goleiro Thiago. Wesley também arriscou, na sequência, mas mandou pela linha de fundo.

O time da casa continuou perdendo boas chances. Aos 26 minutos, Edimar cobrou falta no ângulo de Thiago, que se esticou todo para fazer a defesa. No lance seguinte, o gol saiu. Thiago Ribeiro bateu escanteio nos pés de Claudinho. O atacante pegou de primeira e mandou no fundo das redes.

O América acordou após o gol e ficou muito perto de empatar aos 32 minutos, quando Marcelo Toscano achou Juninho. Ele chutou para grande defesa de Júlio César. A bola sobrou para Rafael Bilu, que voltou a parar no goleiro da equipe de Bragança.

No segundo tempo, o Bragantino voltou melhor, foi para o abafa e ampliou aos 14 minutos. Zé Ricardo impediu o toque de Thiago Ribeiro com a mão, e o árbitro marcou pênalti. Ytalo foi para a cobrança e deixou o seu.

Com boa vantagem, o time paulista desacelerou o jogo e chamou o América para o seu campo de defesa. A equipe mineira, então, chegou, através de boa troca de passe, com Rafael Bilu. Mas, mais uma vez, Júlio César apareceu para salvar o Bragantino.

Nos minutos finais, o Bragantino ficou trocando passes no meio de campo ao som de gritos de "olé" vindos da arquibancada. Perdido em campo, o América demonstrou muito nervosismo e não conseguiu impedir nova derrota.

Na próxima rodada, após a Copa América, o Bragantino visitará o Paraná no Durival Britto, em Curitiba. O América Mineiro pegará o Figueirense no Independência, em Belo Horizonte. Datas e horários serão definidos pela CBF.

FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO 2 X 0 AMÉRICA-MG

BRAGANTINO - Júlio César; Aderlan, Ligger, Rayan e Edimar; Barreto, Uillian Correia e Ytalo (Pio); Claudinho, Wesley (Roberson) e Thiago Ribeiro (Bruno Tubarão). Técnico: Antônio Carlos Zago.

AMÉRICA-MG - Thiago; Leandro Silva, Paulão, Ricardo Sila e João Paulo; Luiz Fernando (Willian Maranhão), Zé Ricardo (Matheusinho) e Juninho; Marcelo Toscano (Neto Berola), Felipe Azevedo e Rafael Bilu. Técnico: Maurício Barbieri.

GOLS - Claudinho, aos 26 minutos do primeiro tempo. Ytalo, aos 14 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araujo (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Leandro SIlva e Neto Berola (América-MG).

RENDA - R$ 44.730,00.

PÚBLICO - 6.613 pagantes.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).