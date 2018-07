Bragantino bate Atlético-GO e sobe para 8.º na Série B

GOIÂNIA - O Atlético Goianiense continua decepcionando a sua torcida. Nesta terça-feira, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, o time goiano sofreu a sua quinta derrota seguida em casa pelo Campeonato Brasileiro da Série B ao cair diante do Bragantino por 1 a 0. O gol foi marcado por Álvaro e deixou o time paulista com 22 pontos, em oitavo lugar, e os goianos em 14.º, com 16 pontos.

Mesmo fora de casa, o Bragantino mostrou mais tranquilidade e um bom posicionamento dentro de campo, bastante compacto. E ainda teve a seu favor o fato de ter aberto o placar aos oito minutos. Bruno Iotti cobrou falta pelo lado direito em direção à pequena área. No meio de muitos jogadores, o experiente zagueiro Álvaro apareceu para desviar de cabeça.

Depois, o Atlético teve duas chances em chutes de longa distância com o zagueiro Diego Giaretta e com o meia João Paulo. Do outro lado, o time paulista teve um contra-ataque perigoso com Robertinho, que invadiu a área e bateu cruzado. Mas para fora.

No segundo tempo, o time goiano voltou mais adiantado e mais agressivo. Diminuiu os espaços e acuou o Bragantino, mas não conseguiu fazer as penetrações porque o time paulista estava bem postado com os zagueiros Kadu e Álvaro, bem protegidos pelos volantes Elias e Carlinhos.

Com o passar do tempo, os atleticanos demonstraram cansaço e foram dominados pelos paulistas. Só aos 41 minutos o Atlético criou uma chance real em um desvio de cabeça de Diego Giaretta, defendido por Leandro Santos.

O Atlético joga novamente nesta sexta, às 21h50, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, contra o Sport, pela 16.ª rodada. O Bragantino joga somente no sábado, às 21 horas, no estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte (CE), contra o Icasa.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 0 x 1 BRAGANTINO

ATLÉTICO-GO - Márcio; Rafael Cruz, Ednei, Diego Giaretta e John Lenon; Renan Foguinho (Pipico), Marino, Bida, Jorginho (Diogo Campos) e João Paulo (Jefferson); e Anselmo. Técnico: PC Gusmão.

BRAGANTINO - Leandro Santos; Robertinho, Álvaro, Kadu e Bruno Iotti; Elias, Carlinhos, Preto (Serginho) e Geovanni (Magno Cruz); Dudu e Tiaguinho (Rafael Costa). Técnico: Vágner Benazzi.

GOL - Álvaro, aos 8 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - João Paulo e Marino (Atlético-GO); Preto, Robertinho e Bruno Iotti (Bragantino).

ÁRBITRO - Renato Cardoso da Conceição (MG).

RENDA - R$ 31.435,00.

PÚBLICO - 1.568 pagantes.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).