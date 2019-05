Bragantino bate Atlético-GO em casa e assume vice-liderança na Série B

O Bragantino impôs ao Atlético Goianiense a sua primeira derrota nesta Série B do Campeonato Brasileiro e pulou para a segunda posição da competição com uma vitória por 3 a 0, conquistada na noite desta sexta-feira, no estádio Nabi Abi Chedid, pela terceira rodada. Os gols foram marcados por Ytalo, Wesley e Thiago Ribeiro.

Com o resultado, o clube paulista dorme na vice-liderança, com sete pontos, apenas atrás do Botafogo-SP, com nove, mas ainda pode ser ultrapassado na rodada. Já o Atlético estacionou nos quatro pontos.

O Bragantino quebrou uma série negativa de três meses sem vencer dentro de casa. A última vitória tinha sido no dia 3 de fevereiro, diante da Ponte Preta, por 2 a 1, no Campeonato Paulista.

Com uma postura mais ofensiva, o Bragantino envolveu o Atlético Goianiense e comandou o primeiro tempo. O adversário apostou em uma formação mais cautelosa, voltada para o contra-ataque, mas pouco ameaçou. As melhores oportunidades foram da equipe da casa, que começa a dar pinta de que poderá brigar pelo acesso, após a fusão com o Red Bull Brasil.

Aos 20 minutos, Lucas Ramon apareceu pela direita e cruzou. Matheus Peixoto passou pela bola, mas Ytalo apareceu para jogar no fundo das redes. O segundo por muito pouco não veio com Rafael Carioca. O lateral arriscou de fora da área e mandou rente ao travessão do goleiro Mauricio Kozlinski.

O Atlético só foi ameaçar aos 39 minutos. Mike cruzou para dentro da área, mas ninguém chegou a tempo de empurrar a bola para o gol. O time goiano viveu de lampejos de seus jogadores e praticamente assistiu o Bragantino jogar.

No segundo tempo, a equipe paulista voltou ainda melhor e precisou de dois minutos para ampliar o marcador. Gilvan recebeu a bola na fogueira, tentou se livrar dela, mas acabou servindo Wesley. O atacante soltou o pé para fazer 2 a 0.

Diante de um Atlético rendido, o Bragantino administrou o resultado e acabou fazendo o terceiro em um lance duvidoso. Uillian Correia acionou Ytalo. O atacante avançou e cruzou para Thiago Ribeiro finalizar para grande defesa de Kozlinski. A bola voltou para o ex-jogador de Santos e Guarani, que tocou de cobertura. Lucas Rocha a tirou aparentemente em cima da linha, mas o árbitro considerou que a bola entrou e validou o gol.

O Atlético ainda tentou marcar o gol de honra aos 40 minutos. Bustamante apareceu livre dentro da área, mas chutou mal e desperdiçou grande oportunidade de diminuir.

Na próxima rodada, o Atlético-GO enfrenta o Criciúma no dia 17 de maio (sexta-feira), às 19h15, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). No dia seguinte, o Bragantino visita o Londrina, ás 11h, no estádio do Café, em Londrina (PR).

FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO 3 X 0 ATLÉTICO-GO

BRAGANTINO - Júlio César; Lucas Ramon, Ligger, Rayan e Rafael Carioca; Barreto, Uillian Correia e Bruno Tubarão (Wesley); Ytalo, Claudinho (Pio) e Matheus Peixoto (Thiago Ribeiro). Técnico: Antônio Carlos Zago.

ATLÉTICO-GO - Maurício Kozlinski; Reginaldo, Lucas Rocha, Gilvan e Nicolas; Pedro Bambu (Jarro Pedroso), Moacir e Matheuzinho; André Luis (Bustamante), Mike e Pedro Raul (Pedrinho). Técnico: Wagner Lopes.

GOLS - Ytalo, aos 20 minutos do primeiro tempo. Wesley, aos dois, e Thiago Ribeiro, aos 30 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo Nunes de Sá (RJ).

CARTÕES AMARELOS - André Luis e Lucas Rocha (Atlético-GO).

RENDA -R$ 51.785,00.

PÚBLICO - 6.743 pagantes.

LOCAL - Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).